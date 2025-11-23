今白天晴朗舒適晚起雨區擴大 週三清晨最冷下探14度

今日天氣晴朗舒適，晚上水氣增多，北部開始降雨。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今天（24日）白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大。

週二至週五（25日至28日）迎風面地區如大台北、東部與恆春半島將偶有局部、零星降雨，桃園以南則大多為多雲到晴的天氣型態，但日夜溫差明顯，請留意保暖。週三清晨將是最涼時段，中部以北與宜蘭低溫下探14至16度，南部與花東約17至19度，空曠地區或近山區因輻射冷卻影響，氣溫可能更低。氣象署提醒，週三晚起南方水氣可能北移，桃園以北、東半部與恆春降雨機率將上升，其餘地區雲量增多，水氣變化仍具不確定性，請隨時留意。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波，各地無降雨，台南有濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。

各地區氣溫為：北部15至31度、中部15至32度、南部16至32度、東部15至31度。

最新模式模擬顯示，明日乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇，週三（26日）「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；明日、週三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四（27日）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五（28日）東北季風再轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日（29、30日）受到大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；週五起西半部清晨因輻射冷卻加成、而帶來低溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。

（圖／氣象署）

