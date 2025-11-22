今白天氣溫續回升 注意早晚溫差！週一再轉涼有雨
氣象署指出，今天（11/22）白天氣溫持續回升，感受較溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，直到下週一（11/24）傍晚起東北季風增強，天氣轉涼，屆時北台氣溫將降低，迎風面降雨機率也隨之提高。
氣象署說明，今天仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低，但隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、臺東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。
降雨方面，氣象署表示，今天迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。
連日東北風偏強，氣象署今再發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請民眾在戶外小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。
未來一週天氣的部分，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，11/23（日）和11/24（一）白天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，24日晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。
氣象署指出，11/25（二）至11/28（五）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；11/25雨勢稍緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
吳德榮說明，下週二（11/25）下午起東北季風轉乾，下週三（11/26）東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼；下週四（11/27）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降；下週五（11/28）東北季風再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。
