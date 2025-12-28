今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度

今北台灣天氣多雲時晴。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮今（29）日在「洩天機教室」專欄中指出，根據清晨觀測資料顯示，東半部地區出現零散低雲，伴隨的降水回波大多集中在海面、大台北東側與宜蘭地區，僅有零星降雨。今（29）日白天北台灣天氣轉為多雲時晴，其他地區大致晴朗穩定，各地氣溫普遍上升。北部感受舒適，南部略帶微熱，各地早晚仍偏涼。宜蘭與花蓮地區偶有零星降雨機率。

今日各地氣溫預估如下：北部地區15至24度、中部地區12至28度、南部地區13至29度、東部地區14至28度。

展望未來天氣，吳德榮指出，從今晚至週三（31日），東北季風略為增強，北台灣雲量將逐日增加，短暫降雨機率同步上升，高溫略降，整體天氣偏涼。其餘各地天氣仍然穩定晴朗，白天舒適偏熱，早晚則偏涼。

更值得注意的是，自週四（1日）起冷空氣將逐步南下，氣溫開始下降；到了週五（2日）至下週日（4日）清晨，入冬以來最強冷氣團將全面影響台灣，屆時極可能達到「強烈大陸冷氣團」等級，台北測站氣溫可能低於12度，預估全台平地最低氣溫將下探7度以下。吳德榮提醒民眾須加強保暖，切勿輕忽低溫風險。

週四、週五期間，迎風面的北部與東半部地區將有局部短暫雨，背風面則以晴時多雲為主。週六與下週日天氣轉為穩定，東半部僅偶有零星降雨機率。

吳德榮進一步指出，4日白天起冷空氣將逐漸減弱，不過6日預計還有另一波冷空氣接力南下。無論是歐洲（ECMWF）、美國（GFS）傳統動力模式，或是AI氣象模擬模式，目前對4日以後的預測精準度已明顯下降，相關天氣走勢仍待進一步觀察，建議大眾暫勿貿然下定論。

