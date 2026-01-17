今白天溫暖舒適.早晚溫差大 週二強冷氣團南下轉濕冷

週二起強冷空氣影響，由北而南氣溫溜滑梯。 圖/中央氣象署

[Newtalk新聞] 今（18）日台灣附近環境風場為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區，有零星短暫降雨，其他地區則為多雲到晴；氣溫方面，白天整體感受舒適溫暖，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25至28度，不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及東北部低溫約15至16度，其餘地區約17至19度，早出晚歸民眾仍須留意日夜溫差，適度增添衣物，離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫18至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。

此外，今天東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、綠島、蘭嶼等地，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒沿海活動與航行船隻留意風浪變化。

至於目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風「洛鞍」（Nokaen），預估未來仍在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部預報，今天同樣受東北風影響，可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物較易累積，清晨局部地區可能出現霧或低雲，影響能見度，空品等級預測北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏，以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，敏感族群外出應多加留意。

展望後續天氣，明天(19日)東北季風增強，溫度下降尚不明顯，僅北台灣高溫略降1至2度，週二起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯轉冷，中部以北及宜蘭感受最為明顯，並將一路影響至週五，迎風面地區降雨機率提高，局部地區不排除出現較大雨勢。

週二到週六中部以北及宜蘭清晨低溫恐下探11至14度，離島金門、馬祖低溫僅剩個位數，同時週一到週四風浪明顯增強，台灣周邊海域浪高可達3至5公尺，高山地區亦須留意低溫、結冰及零星降雪的可能性，民眾與用路人應提早做好防寒與安全準備。

