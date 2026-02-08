今白天高溫回升！專家揭年假天氣：無寒流訊號、2/20後降雨明顯

今（9）日水氣較少、風向逐漸轉為偏東風，各地天氣大多多雲到晴，白天起寒流稍減弱，高溫較昨天回升。氣象專家林得恩指出，今日天氣型態將由濕冷轉為乾冷；明（10）日氣溫短暫回升，但受輻射冷卻影響早晚仍偏涼冷。林得恩也提到，年假期間氣溫普遍接近氣候平均值上下，雖有1至2波冷空氣南下的機會，但目前沒有寒流訊號，2/20以後水氣增多、降雨也可能較為顯著。

根據中央氣象署資料，今天各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，寒流影響至清晨，預測低溫西半部及宜蘭8至12度、花蓮及台東12至13度，除澎湖外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請注意保暖並留意用火、用電安全。白天起寒流稍減弱，高溫較昨天回升，北部、宜蘭及花蓮16至18度，中南部及台東約20至22度。離島天氣部分，澎湖陰天12至16度；金門晴時多雲7至13度；馬祖陰天6至9度。

今日白天縣市預報。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣象署也發布低溫特報指出，今（9）日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣及金門縣為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾加強保暖。

氣象署針對「21縣市」發布低溫特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

至於後續天氣趨勢，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，今日白天起寒流逐漸減弱且遠離，各地氣溫仍偏低；由於環境水氣減少，天氣型態由濕冷轉為乾冷，各地多為多雲到晴，迎風面的基隆北海岸及東半部仍有零星短暫陣雨。明（10）日各地氣溫短暫回升，但受輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

展望年假天氣，林得恩指出，2月14日至22日氣溫普遍接近氣候平均值上下，期間前後雖有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估介於東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，但目前沒有出現寒流訊號，屬涼爽舒適的天氣型態，仍須留意日夜溫差。另一方面，由於後期中層槽線接續移入，環境水氣偏多，尤其20日以後降雨強度較顯著，外出活動建議備妥雨具。





空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日白天起寒流稍減弱，環境風場為東北風至偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

