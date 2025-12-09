今短暫回溫飆30度！首波冷氣團連3天「平地挑戰10℃↓」 最凍時間點曝

生活中心／黃韻璇報導

今（10）日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；氣象署指出，台灣各地及金門、澎湖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，下午起北部地區亦有零星短暫雨；明（11）日東北季風稍增強，各地早晚稍涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。入冬首波冷氣團何時到？吳德榮表示，週日晚、下週一晨及下週二晨（14至16日）氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。

廣告 廣告

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲已退至海上，降水回波亦退至北部及東半部海上，各地無降雨；新竹有濃霧。最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（10、11日）兩天、天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。今日各地區氣溫為：北部15至28度、中部14至30度、南部14至30度、東部16至29度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

針對首波冷氣團何時到？吳德榮表示，最新歐洲模式模擬調整為：週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。週日至週二（14至16日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮指出，週日晚、下週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。

更多三立新聞網報導

川普同意輝達賣H200晶片！中國專家酸「一廂情願」：中國不信任也不需要

蔣萬安民調輾壓？年輕族群「慘輸王世堅17%」 醫：他背著一個百歲老人

仙塔律師突改口認罪了！陳沂猜「關鍵原因」酸爆：人品真是不行

中共大追殺？突爆「1818位明星、網紅」遭查稅 上繳金額超過67億

