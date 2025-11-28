今秋創三大紀錄：颱風多、1951年來最熱+降雨日第五少

中央氣象署今天(28日)回顧今年秋季氣候有三大特徵，包括颱風總數高於氣候值、降雨日數是1951年以來第五少、氣溫則是1951年以來最熱！預估接下來的冬季則是氣溫正常到偏暖、雨量正常至偏少。

台灣在每年秋季開始，就會受到北方高壓帶下來的東北季風影響，此時南方大低壓帶依舊可能生成熱帶系統，並且威脅到台灣。

不過氣象預報中心副主任羅雅尹28日指出，今年秋天和往年最大的差異，就是北方高壓系統並不顯著，反倒是太平洋高壓勢力強盛，甚至西伸到中國，導致台灣多數時間都偏暖；與此同時，今年的秋颱多半在菲律賓東方海面生成，並且沿著太平洋高壓南側往西移動，其中有2個颱風侵襲台灣，包括9月來襲的樺加沙，以及罕見在11月登陸的鳳凰颱風。

羅雅尹進一步指出，雖然今年來襲的秋颱與氣象署預估的1-2個相當，但今年生成的秋颱數卻來到13個，高於1991年以來的氣候平均值10.8個；而且今年以來總計生成27個颱風，也較氣候值25、26個略多。

此外，由於今年的秋雨多半是由秋颱造成，也因此容易和東北季風共伴，為北部及東半部帶來顯著的降雨，從而讓今年秋天降雨的日數寫下近88年來第五少的紀錄。羅雅尹說：『(原音)那因此呢，秋季這3個月到26日這段時間的累積雨量是644.2毫米，雖然跟氣候平均值差不多，但是降雨的特性在於今年秋季下雨的天數比較少，只有26.5天，是我們自1951年來第五少的紀錄。這代表降雨集中在少數的天數。』

不僅如此，由於降雨過度集中在少數幾天，也導致今年秋天的高溫創下近88年來的新高！她說：『(原音)所以今年秋季來說，全台幾乎都是同期偏暖的狀況，統計到26日為止，這3個月的平均氣溫達到(攝氏)26.5度，也是我們1951年比較有完整紀錄以來，最暖的秋季！』

至於接下來的冬季，受到反聖嬰正在發展，預估明年春季才會回復正常的影響，因此氣象署參考過去的類似年度，預估未來3個月，台灣的氣溫將是正常到偏暖，雨量則是正常到偏少。需留意的是，冬季畢竟是一年當中冷氣團最活躍的季節，同時也是雨量最少的季節，更是中南部的枯水期，民眾仍需節約用水，並且適時添加保暖衣物。(編輯：宋皖媛)