今突宣布國中小營養午餐免費是否「跟進」蔣萬安 盧秀燕回應曝

盧秀燕今突宣佈推動營養午餐免費。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市長蔣萬安6日宣布今年起國中小營養午餐全面免費，台中市議員多年在議會爭取未果，更是中彰投苗地區唯一例外(苗栗已訂9月實施)，台中市長盧秀燕今突宣佈自115學年度起營養午餐免費政策，被問是否「跟進」蔣萬安，盧秀燕則說，六都中桃園已率先實施，台北市也推進，表示免費營養午餐已是政府教育責任之一，也是教育趨勢。

蔣萬安2天前宣布台北市自今年9月起實施國中小學營養午餐全面免費，外界認為他為拚連任釋政策利多，因每名學童可望年省上萬元支出，成功掀話題，甚至基隆市長謝國樑昨天喊跟進；中央去年班班有鮮奶政策僅上路一學期就喊卡，蔣萬安率先喊出「中央不做、台北來做」推出「生生喝鮮奶」，在六都中搶得先機，同是藍營執政的新北、桃園及台中市也宣佈跟進，預計今年起推出生生喝鮮奶政策。

蔣萬安6日再宣布北市國中小營養午餐今年起全面免費，因每名學生可望年省萬元營養午餐費，讓家長超有感，成功吸引話題，也讓六都中除已在2023年實施營養午餐免費的桃園市之外的四都被迫回應，已被視為藍營「明日之星」的他，兩項能接觸到廣大家長族群的政策接連領先，意外塑造「領頭羊」氣勢。

台中市不少議員之前在市議會多次質詢要求推動營養午餐免費，盧秀燕始終以財政考量未有正面回應，今日上午台中市政府突通知盧秀燕要進行重大政策宣佈，外界就在猜測是否與營養午餐有關，盧秀燕如外界預期宣布自115學年度起公立國中小營養午餐免費。

被問及午餐免費政策是否「跟進」蔣萬安時，盧秀燕說，六都最早實施是桃園市，台北市也宣佈實施，顯示免費營養午餐已是政府教育責任之一，也是教育趨勢，她說，「孩子不能輸在起跑點上」、「孩子一定要得到最好」，台中市雖然財政非常辛苦，她下定決心籌措經費推動免費營養午餐政策，讓孩子得到最好照顧。

