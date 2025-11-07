今立冬出太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署搬數據：只有1句可信

生活中心／張尚辰報導

今（7）日是二十四節氣中的「立冬」，有句俗話說，「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」，意指如果立冬當天是晴天，整個冬天都是晴天；如果立冬下雨，那整個冬天雨水都會比較多。另有一說法是「立冬暖，冬天冷」，而這兩句俗諺都是從立冬的天氣狀態來預測整個冬季的概況。對此，中央氣象署透過台灣過去23年的天氣來驗證這些諺語是否具有可信度。

中央氣象署曾在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」中發文，根據台北、台中、台南、花蓮等4個代表測站過去23年的數據來分析，「立冬晴，一冬晴」的部分，氣象署透過「立冬」有無降雨，以及「冬季」日照時數距平值多寡來驗證。

廣告 廣告

發現台南較常發生「立冬晴」的狀況，過去23年中，有21年的立冬日無降雨；台北和台中發生的次數也不少，有20年；花蓮和其他11站平均則相對較少。而這些年當中，冬季的日照時數也偏多的年份佔比為台南約71%、台北和台中60%、花蓮56%、11站平均為50%，這樣一看確實有稍微貼近「立冬晴，一冬晴」的說法。

「立冬雨，一冬雨」的部分，以「冬季總雨量距平值多寡」來判斷，花蓮和11站平均的立冬日較常有降雨發生，且各有50%和53%的佔比是冬季降雨量偏多的狀況，而台北、台中及台南在過去23年間發生立冬雨的次數其實並不多，因此不太符合「立冬雨，一冬雨」的說法。

至於「立冬暖，冬天冷」，從「溫度距平高低」來看立冬日和冬季的冷暖關係，在過去23年當中，各測站立冬日偏暖的次數，11站和台北都是12年，台中、台南和花蓮依序為10年、11年和14年。其中，冬季也偏冷的比例並不高，11站平均和台北都只有25%，台中則是40%、台南接近55%、花蓮為50%。整體來看，台灣立冬暖時，不一定冬天就會偏冷。

因此，綜上所述，在這些有關立冬的諺語中，並不是每一個都是符合現況的，其中最具可信度的是「立冬晴，一冬晴」這個說法。

更多三立新聞網報導

立冬陰氣極盛！專家曝「3星座」沖煞爆疾病 6大禁忌千萬別犯

鳳凰估週日轉強颱！鄭明典揭恐「高低層分離」 原因曝光

黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光

豬瘟侵台！他稱飛機落地「有米可白聞行李」 謝震武爆笑：是米格魯啦

