今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度

今（7）日立冬是大太陽的好天氣。（示意圖／侯世駿攝）

今（7）日是二十四節氣中的立冬，立冬也是冬季的第一個節氣，代表冬天開始。其實立冬在過去是民間用來預測冬季氣候的指標，俗諺「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」或是「立冬暖，冬天冷」，但也讓不少民眾好奇是否能套用在現今；中央氣象署曾以台灣過去23年氣候數據分析可信度。

中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的年份中，冬季日照時間較多的比例仍超過5成，台南更高達7成。故「立冬晴，一冬晴」這句諺語在台灣部分地區有一定可信度。

廣告 廣告

中央氣象署曾以台灣過去23年氣象數據分析，看與立冬天氣相關俗諺的可信度。（圖／翻攝自臉書／報氣候 - 中央氣象署）

不過諺語「立冬雨，一冬雨」就沒那麼貼近台灣冬季氣候，從數據中得知，花蓮和全台平地測站平均在立冬日下雨的情況較常出現，但冬季雨量偏多的比例僅約5成左右，台北、台中和台南立冬下雨的年份更少，且冬季雨量增加的情況不明顯。

至於「立冬暖，冬天冷」這個諺語，氣象署分析23年來的溫度數據，發現立冬日偏暖的年份中，冬天確實偏冷的比例不高，尤其北部和全台平地測站平均僅約25%；而台中、台南和花蓮數據略高，卻同樣不足以支持這句話。綜合以上幾點，可見立冬節氣諺語和冬季冷暖關聯不明顯。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿出軌證據瘋傳「裸擁王子」 徵信社揭真相：不要見獵心喜

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃