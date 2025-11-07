今立冬晴又暖！鳳凰颱風下週恐撲台 吳德榮：慎防暴風及大量降雨威脅

這個週末將是晴暖的好天氣。李政龍攝



氣象署表示，今天（11/7）是二十四節氣中的「立冬」，即冬季的開始，但溫度偏暖、天氣放晴，午後中南部山區有零星陣雨，持續到週末，鳳凰颱風下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，週二（11/11）起有北轉、近台的趨勢。氣象專家吳德榮指出，屆時慎防颱風挾帶風雨而來，下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣才好轉。

氣象署指出，今明兩天偏東風，天晴穩定，西半部晴到多雲，午後中南部山區零星陣雨，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區、恆春半島零星雨。清晨低溫北宜21~22度，中南花東23~25度；馬祖20/金門22/澎湖24度，白天高溫北宜花26~28度，中南部、東南部29~32度；馬祖23/金門26/澎湖26度。

11/7早上天氣。氣象署提供

週日（11/9）則是東北風增強，迎風面北宜雲增、降雨機率愈晚愈高。新竹以南晴到多雲，午後中南部山區零星陣雨，桃園以北地區、基隆北海岸、東半部地區、恆春半島白天雲量增，北北基宜白天起開始出現局部短暫雨，越晚雨勢將越明顯。

颱風動向方面，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，下週一（11/10）鳳凰外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大。11、12日各地慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，需持續密切觀察。下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

吳德榮說明，根據6日20時歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，「不確定性」擴大。

最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽(左圖)；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後模擬路徑更加分散，「不確定性」擴大。最新美國(GEFS)模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離(右圖)。取自「洩天機教室」／weathernerds

吳德榮提醒，根據7日2時最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峯（強烈），將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有「暴風及大量降雨」的威脅，絕不可小覷。

颱風路徑潛勢預報圖。氣象署提供

另，根據7日2時最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今（11/7）晨輕颱「海鷗」已過越南中部，向西北西前進，水氣截斷、快速減弱中。

氣象署也提醒，週六（11/8）晚起留意長浪，週日（11/9）沿海風力愈晚愈增強，海邊活動請多加注意。

