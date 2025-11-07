今立冬！門診常出現「2類患者」

▲中醫師提醒，立冬要注意腎氣、陽氣虧損，建議可飲用黑豆杜仲紅棗茶。（示意圖／取自shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 立冬是進補的時節，建功馬光中醫診所醫師許哲維表示，這個時節的養生原則是養精蓄銳、收斂神氣，若此時違背原則，會容易讓腎氣、陽氣虧損，門診就會開始有許多腰酸、關節痠痛的患者。醫師推薦一款養身茶飲，也有兩個穴道按壓，可一起養腎。

天氣轉涼之後，腰痠感與日俱增，常常感覺手腳冰冷，就算穿了許多保暖衣物依然覺得冷；因為出現尺脈沉弱，舌淡苔白，診斷為腎陽虛。許哲維提到，使用桂附地黃丸加減搭配三九貼調補腎陽，個案約2個月後腰酸情形改善，怕冷的情況也有所好轉。

許哲維指出，天氣轉為寒冷、陽氣轉弱，身體常常會出現手腳冰冷、畏寒等情況，常喝冷飲、冰品，口味重的患者這些症狀會更為明顯，其他症狀包括夜尿增多、性功能減退、痛經、疲勞等。

許哲維提到，養生茶可飲用「黑豆杜仲紅棗茶」。

至於穴道按壓，許哲維推薦，可以用薑精油點一滴於指腹按壓「關元穴」、「太溪穴」，每天3至5分鐘，舒緩關節、暖身。「關元穴位」在肚臍往下4隻手指，可以補腎氣腎陽、下半身通暢，針對腰腿活動度差、怕冷的患者，用精油按壓此穴可以讓活動度變好、身子暖。

另外「太溪穴」在雙腳內踝與跟腱中間，許哲維指出，這是補腎很重要的穴道，因為冬天常常伴隨著關節發炎的復發，太溪穴可以降低發炎，在診間也常常針此穴來協助患者。

