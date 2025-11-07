今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財

今（7日）立冬，晝夜溫差大、陰濕氣重，容易損傷人體陽氣。（示意圖／Pexels）





今（7日）立冬，晝夜溫差大、陰濕氣重，容易損傷人體陽氣。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在7日至22日的節氣期間，有四大生肖「越冷越旺」，運勢強勁。包括，屬狗的人獲無形磁場助力，事業拓展快速；屬羊的朋友有機會發大財、轉戰新領域；屬鼠的朋友貴人相助、家庭運旺；而運勢最強的屬猴，無論感情或事業都能收穫滿滿，容易成為眾人焦點。

Top12：馬

屬馬的朋友近期權力與氣勢高漲，在團體中走路有風、名聲響亮，正、偏財運皆旺。不過建議見好就收，理財要謹慎，以免財來財去。工作上須注意「樹大招風」，小人易見，調整策略、避免硬槓。

Top11：雞

屬雞的朋友名、權、利三得，人氣高、受歡迎，事業拓展順利，運勢強勁。雖有暗貴人扶持，但社交過度容易耗能，建議適時休息。家庭方面恐有瑣事糾纏，宜多包容。

Top10：牛

屬牛者財運擴張迅速，正、偏財皆旺，但事業上阻力重重，易引發情緒波動。建議逐項處理問題，避免草率做重大決定，也要注意言語上的爭執或誤會。

Top9：虎

屬虎的朋友渴望穩定，但本月變化多端，工作須親力親為，容易與伴侶、客戶或合夥人起衝突。建議保持冷靜，不宜硬碰硬。單身者桃花旺，有伴者感情起伏，適合修復與療癒。

Top8：兔

屬兔者貴人運強，男女皆願伸出援手。財務進出頻繁，只要懂得管理仍可掌控局勢。本期是「被迫成長期」，運用智慧將迎來事業大財，但要注意突發健康問題。

Top7：蛇

屬蛇者對財富直覺敏銳，有機會賺進大錢，但需時間累積成果。建議放慢腳步、穩健行事，不受他人影響。即便風波不斷，終能化險為夷、順風順水。

Top6：豬

屬豬的朋友人氣高漲，容易嶄露頭角、受人喜愛。展現自信是好事，但說話語氣要和緩，以免好運被沖淡。多祈福、多說好話，有助提升財運。

Top5：龍

屬龍者第六感強烈，但內心壓力不小，容易多夢、思慮過重。建議與朋友多交流，調整思維後會發現貴人處處。偏財運佳，意外收穫不斷。

Top4：狗

屬狗者有強大的無形磁場助力，財運暢旺、人脈拓展快速，事業擴張順利。不過說話要謹慎，以免得罪他人。伴侶、客戶或合夥人近期壓力大、方向不明，記得給予支持與引導。

Top3：羊

屬羊的朋友人緣極佳，多與朋友互動可獲助力，內心疑惑也能迎刃而解。財運穩中帶旺，有發財與轉戰新領域的契機，勇於嘗試將迎來人脈與機會的雙豐收。

Top2：鼠

屬鼠的朋友情緒波動較明顯，但家庭運強、貴人助力多，整體運勢依舊亮眼。合夥人、客戶及伴侶皆能給予實質幫助，規劃已久的計畫可望逐漸明朗。

Top1：猴

屬猴者運勢最旺，光芒四射、容易成為眾人焦點。貴人相助、正偏財俱旺，事業掌握主導權。若能暗中布局或轉型，不僅事業豐收，感情也將甜蜜進展。

