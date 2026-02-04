今立春後7天是關鍵！命理師警告：這2事千萬別做 恐影響一年運勢

生活中心／王文承報導

命理師柯柏成表示，在立春當天存入帳戶1680元，象徵「利存」，可讓財運在開春之際就迎來喜事、開紅盤。（示意圖／Pixabay）

今（4）日為24節氣中的「立春」。命理師柯柏成表示，在立春當天存入帳戶1680元，象徵「利存」，可讓財運在開春之際就迎來喜事、開紅盤；此外，立春後7日內有「小禁忌」，包括不說氣話、不做情緒性決定。好運生肖為羊、虎、狗，易得貴人相助；至於犯太歲的生肖馬、鼠、兔、牛，則需特別留意。

今立春後7天是關鍵 這2事別做恐影響運勢

柯柏成在臉書發文指出，2026年的立春落在2月4日凌晨4時1分51秒，為二十四節氣中的第一個節氣，也象徵新一年的正式開始，凡事皆以此交節氣為分界。

柯柏成說明，一般人多以大年初一作為生肖更替的依據，但在八字命理中，生肖是以立春交節氣為準。換言之，於立春當日凌晨4時1分51秒之後出生的嬰兒，即屬馬年；在此之前出生者仍屬蛇年。由於去年為閏年，今年農曆過年時間較晚，但立春交節氣精確到秒，因此不會出現生肖混淆的問題。

柯柏成提醒，立春後7日內的「小禁忌」為不講氣話、不做情緒性決定，也可選擇婉拒一件原本勉強答應的事情，對於新一年的運勢都有正面影響。過往曾提及「立春」諧音為「利存」，因此在立春當天存入帳戶1680元，或與家人、朋友互相轉帳，也有助於象徵財運開春報喜。

他進一步指出，立春當天可前往與自己有緣或方便前往的寺廟參拜，若講究方位，可選擇住家東方的寺廟。立春為歲氣交接之時，若能「主動行動」，象徵順應新氣。走春可透過身體移動迎接新氣，避免舊氣滯留，建議於立春當天、或前三日、後三日，前往向東、向陽且乾淨之地，如公園、廟前廣場或河濱步道，散步至少15分鐘以上。

柯柏成也說明，「躲春」並非古典節氣禮制，而是後世術數體系中，因應歲氣交接所形成的民間做法。由於交節氣時天地磁場較為紊亂，加上歲氣交集、沖煞較多，部分民眾可選擇躲春以求心安。

在生肖運勢方面，柯柏成指出，2026年立春犯太歲的生肖為馬、鼠、兔、牛。由於交節氣時間落在凌晨4時左右，完整的躲春時間建議為凌晨3時至5時，期間待在室內、不做重大決定、不與人爭執。由於多數人仍在睡眠狀態，只要安心睡覺即可。

此外，立春當天也可選擇存入1680元、168元或88元等金額，或與親友互轉帳。由於丙午年的生旺顏色為黃色，基於火生土之理，若往來銀行的企業識別色屬黃色系，選擇該帳戶存款尤佳，象徵財運開春走旺。

柯柏成表示，犯太歲的生肖馬、鼠、兔、牛，需特別留意2026年立春前後的運勢變化；而好運生肖羊、虎、狗，則多有貴人相助，無論在課業或業務方面，都容易獲得支持。

他也補充，立春的吉時多落在清晨至上午，象徵陽氣初升、氣運騰升。好運生肖羊、虎、狗，可於立春當天下午5時至7時，穿著紅色衣物，往住家東北方散步至少15分鐘納氣，路線可事先規劃，終點不妨小買兩張彩券或樂透，有機會帶來不錯的手氣。在奇門遁甲中，該時段屬於「鳳入丹山」的吉格局，若用於與客戶洽談合作，或與主管談升遷、加薪，皆有不錯的結果。

