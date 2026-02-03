今立春必做三大開運行動 「3禁忌」勿觸：把好運推門外

（圖／AI示意圖）

塔羅牌老師艾菲爾指出，2月4日淩晨4時02分正式進入立春節氣，也象徵跨入「丙午馬年」。立春為一年之始，代表大地回春、萬象更新，在命理觀點中，更是啟動新運勢、布局一整年好運的重要時刻，特別適合進行招財與開運行動。

艾菲爾表示，馬年屬火，象徵行動力與生命力，立春當天若能把握開運時機，有助於帶動全年財氣。其中最受關注的是「利存168」的招財方式，建議民眾在立春當天，於自己最常使用的銀行帳戶、定存帳戶，或是錢包、儲蓄罐中存入168元，寓意「利存168、一路發」。他也提醒，可透過帳戶間轉帳讓金錢流動，象徵活水生財，但不宜轉帳給他人，以免有破財之虞。

廣告 廣告

至於當天進行存錢或開運佈置的時段，艾菲爾點出辰時（7時至9時）、巳時（9時至11時）、午時（11時至13時）以及申時（15時至17時）皆為吉時，其中正午陽氣最旺，被視為馬年本命能量最強的時段。

在居家開運方面，艾菲爾建議立春當天可進行三項布局。首先，2026年的正財位落在正東方，可在該方位擺放通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，並搭配一盞黃色小燈，象徵財源持續生長。其次，若想加強偏財與業績，可在正東或正北方位擺放一對貔貅，頭朝門口或窗外、尾朝屋內，象徵吸財入庫。第三，隨身財運部分，則可在皮夾不常用的夾層放入一對小金蟾，寓意守財與招財。

此外，他也整理2026年的重要吉方，包括正財位在正東方、偏財位在正北方、文昌位在東北方，適合放置四支富貴竹以提升學業與工作運；桃花位位於中宮，可擺放紅色飾品或鮮花提升人緣；喜慶位則在東南方，保持明亮整潔有助於喜事臨門。

立春當天亦有禁忌需留意。艾菲爾提醒，當日避免嘆氣、抖腳與皺眉，因這些動作在命理上象徵散氣、不穩與阻擋貴人，可能影響新一年運勢，把好運推門外，建議以正向情緒迎接節氣轉換。

最後，艾菲爾也分享「發財錢母」概念，指出丙午年在六十甲子中排名第43，因此尾數為43的百元鈔票，被視為適合在2026年留作錢母使用，象徵旺財與聚財。他強調，立春是啟動新循環的關鍵節點，保持良好心態並配合簡單行動，有助於為新一年累積正向能量。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

大S雕像揭幕儀式「兒女未現身」引熱議！汪小菲現任妻曝原因

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎