今立春馬年太歲交接！這4生肖恐有血光、車關 專家傳授3招化解災難

民俗專家廖大乙提醒，犯太歲的馬、鼠、兔、雞需特別留意血光與車關，也要多關心家中長輩的健康狀況；而虎、猴兩生肖則有望迎來好運。（示意圖／Pixabay）

今（4）日為節氣「立春」，同時迎來丙午馬年。民俗專家廖大乙指出，今日送走「雙春青蛇年」，正式迎接「無春赤馬年」，太歲星君也隨之交接，改由文哲大將軍、楊信星君值年。他提醒，犯太歲的馬、鼠、兔、雞需特別留意血光與車關，也要多關心家中長輩的健康狀況；而虎、猴兩生肖則有望迎來好運。

廖大乙表示，「立春」為二十四節氣之首，也是生肖起算的重要節點，蛇年與馬年的太歲在此時正式交接。丙午馬年五行屬火，今年太歲為文哲大將軍楊信星君，相傳其個性清廉正直、體恤民心，德智雙全，主司文運與學業，因此在值年期間，民眾宜謹守本分，切勿行貪贓枉法之事。

由於今年立春落在農曆年前，形成所謂的「無春赤馬年」，又逢「太歲當頭坐」，生肖屬馬者為「坐太歲」，屬鼠者為「沖太歲」，而屬兔、雞者則為「偏沖太歲」。廖大乙指出，這4個生肖今年運勢相對低迷，需慎防口舌是非，並特別留意血光之災與交通意外，同時也要多關心家中長輩的身體狀況。

他進一步提醒，犯太歲的馬、鼠、兔、雞，今年運勢波動較大，建議在穿著上多選擇紅色、金色或土黃色等亮色系，以達到擋煞、轉運的效果，並可在2月11日「送神」前修剪頭髮、整理儀容，象徵除舊布新；同時也可透過捐血、行善布施的方式，化解血光或車關之災。

至於虎、猴兩生肖，廖大乙指出，因紫微星高照，在丙午馬年有望走大運、開紅盤，不論是財運或貴人運皆相當亮眼。他建議，虎、猴可在2月11日「送神」前，前往平時常去的廟宇參拜祈福，將能為自身運勢大大加分，有機會迎來升官發財，甚至意想不到的收穫。

此外，廖大乙也提到，立春同時是招財轉運的好時機。民眾可準備黑、白、黃、綠、紅5色豆，各12顆，共60顆，象徵一甲子循環圓滿，放置於家中或公司財位49天後，再將豆子撒入土中讓其發芽，寓意「撒豆成兵」，有助於轉運、招貴人，並為新的一年帶來滿滿財氣。

