今立春！3大禁忌「做了恐窮三年」 3吉時煮財水旺爆

生活中心／林昀萱報導

迎接立春，有三大禁忌千萬不能做。（資料照）

今（4）日清晨4時02分迎來二十四節氣中的「立春」，代表著春天的開始，也正式跨入「丙午馬年」。塔羅牌老師艾菲爾提醒，有三大禁忌千萬不可做，做了恐窮三年。另外，民俗專家湯鎮瑋也分享開運布局「煮財水」的3個吉時，把握機會為一整年的財運加持。

艾菲爾指出，立春是一年之始，不僅是節氣的交替，更是「播種好運」的最佳時刻，有三大開運行動必做：

1、在「正東方」財位放花瓶與小燈：

2026年的正財位在「正東方」。準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。這代表你的財源生生不息，在春風吹拂下蓬勃生長，照亮一整年的薪水與收入！

2、在財位擺放一對貔貅：

想抓牢偏財與業績？在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅。

記得讓貔貅的頭朝向門口或窗外，幫你把外面的大財吸進來；尾巴朝內，象徵把財富鎖進家庫。馬年行動要快，財氣也要抓得准！

3、皮夾養一對「小金蟾」

讓財氣隨身跟著走！在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」。金蟾能幫你咬住錢財不流失，讓你的錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。

除了財位，艾菲爾提醒家中的這些方位也別忘了簡單整理一下，正財位（正東）：旺事業收入、薪資。偏財位（正北）：旺投資、獎金、意外之財。文昌位（東北）：考生、上班族必守，放四支富貴竹，思緒超清晰。桃花位（中宮）：就在屋子或房間的正中央！放點紅色飾品或鮮花，人緣魅力大爆發。喜慶位（東南方）：想結婚、生寶寶或有喜事？這裡保持明亮整潔就對了。另外，他提醒這天是氣場交接期，情緒與動作都很重要，要注意今日三大禁忌。

艾菲爾老師分享立春禁忌及開運法。（示意圖／翻攝自pixabay）

1、別歎氣：歎一口氣，窮三年！立春要吸納新氣，歎氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。

2、別抖腳：搖擺不定是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。

3、別皺眉：眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你！

湯鎮瑋也分享，立春煮財水三大吉時及方法，吉時是「早上 4:03－7:00」、「中午 11:00－15:00」、「晚上 17:00－19:00」。準備總額168元的硬幣，於吉日吉時將硬幣放入約八分滿的水中煮滾，滾後再煮1到3分鐘，將煮好的財水移至財方「東方」（以客廳為主），靜放 2 小時以上。財水冷卻後裝入寶特瓶或任何有加蓋的容器，用紅紙寫上「立春財水」或「正月初一財水」加上姓名貼於瓶身，硬幣可放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行。去年的財水可倒入家中盆栽、廚房水槽、流水盆或魚缸。他建議財水擺放大門後地上或櫃內、明財位、收銀台、保險櫃以及流年東方、東南財位。

