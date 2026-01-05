今簽立委辭職書 黃國昌指有民進黨立委示意柯文哲「小心黃和你一樣」

民眾黨籍立委黃國昌爆料稱，民進黨立委向創黨主席柯文哲示意，小心黃和你一樣（被關）。（圖片來源／柯文哲臉書）

民眾黨籍立委黃國昌今（5）日爆料稱他已簽了辭職書，該黨團立委除了陳昭姿因要推動人工生殖法修正草案外，其他立委也會完成簽署，黃國昌還說，有民進黨立委向創黨主席柯文哲示意，小心黃和你一樣（被關），讓柯聽了很不高興。

針對「兩年條款」一事。柯文哲也曾詢問他面對司法追殺，是否留在立法院？黃國昌在接受「誰來早餐」專訪時說明，他既然任黨主席還是希望黨有制度，辭去立委還是會開晨會，還有很多事情要做。

暴氣的柯文哲則是在4日為立委張啓楷在嘉義市造勢時強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，如果再搞黃國昌，「我一定焦土政策」，不可以把司法當政治工具用。

黃國昌對此表示，民進黨控制了國家機器以後，特別對檢調的控制，讓人匪夷所思，民進黨說他反滲透法證據在那裡？

台北市支持蔣萬安連任，新竹市力挺高虹安

此外，民進黨攻擊他有公司金援狗仔一事，黃國昌也說明，他們查到今天資金，其實老闆是綠到出汁的人，他不會擔心，心裡所想得，是如何推翻這個暴政。

黃國昌也指出，當柯文哲向他說有民進黨立委示意時，他則回稱，面對這種暴政不能害怕，愈害怕就中了詭計，他對過去幾個月「檢調鷹爪」在做什麼，掌握得清清楚楚，「會覺得像德國納粹蓋世太保，完全視刑訴法於無物。」

針對新北市選戰，立委黃國昌主張和台北市副市長李四川先把彼此的盤先衝到最大後再合。（圖片來源／黃國昌臉書）

有關「藍白合」部分，黃國昌則直言，「藍白合」會從政見開始，簽署政黨協議會納入現任者優先，台北市自然會支持蔣萬安等藍營現任市長，黨內就不會提名，新竹市則是全力支持高虹安。

黃國昌並表示，民眾黨在其他縣市如有人爭取，但如果與國民黨人選距離太遠，「我就不會徵召和人家比民調。」而先前他曾建議陳佩琪參選，但因柯說不要而作罷。

新北市和川伯先各自衝盤，爆料張景森要選綠營黨主席

至於投入新北市選戰，黃國昌認為，如果藍營3月開始協調，如果來得及不會完全排斥，但他的戰術會主張 ，不用那麼快決定人選。

黃國昌強調，他和台北市副市長李四川各有支持年齡層強項，應是各自把彼此的盤先衝到最大，壓縮民進黨籍立委蘇巧慧的盤後再合，「如果最佳男主角不是我，我一定全力輔選。」

黃國昌並就115年度中央政府總預算，因未依法編列軍人加薪等預算卡關，以及彈劾總統賴清德一事指出，「你不依法編預算，立法院如何依法審？」

黃國昌強調，這是很好的公民教育機會，黨團將在2月後到各地辦說明會，如果總統公布的預算可以不執行，那可以把憲法燒掉，另寫一本「賴皇憲法」。

黃昌昌也爆料，前政務委員張景森對賴清德不爽就大方講出來，到處講民進黨2026年敗了後，他要出來挑戰賴清德的黨主席，「現在是要幫民進黨把民眾黨收編成小綠嗎？就回家管你民進黨的事就好了。」

(原始連結)





