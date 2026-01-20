今結業明開學！ 全台學生連補3天課 爽迎30天寒假





今（20）日全台高中以下學校將舉行上學期結業式，學生原本準備迎接寒假，卻發現隔天起仍須連續返校上課3天，形成「週二結業、週三開學」的罕見情況，引發學生在社群平台哀號「假性放假」、「時空錯亂」。事實上，這波行事曆調整，正是為了換取2026年長達30天的史上最長寒假。

15日有學生在Threads發文抱怨，「下禮拜各校學生現狀，耶禮拜二結業式，X禮拜三開學」，還有人說「因為1/20是上學期的課程結束，1/21-23是補下學期的課程」、「明天結業式，後面3天記得來學校」、「考完學測還要再撐4天」，甚至有學校乾脆取消結業式，以避免儀式與實際上課脫節，「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」。相較學生崩潰，多數家長則認為，先辛苦3天換整月長假，仍屬划算安排。

教育部說明，調整主因在於2026年寒假與農曆春節之間原本夾了3天上課日，假期零碎不連續。為讓寒假能順利銜接春節9天連假，決定將原訂2月11日至13日的上課日提前到1月21日至23日補課，讓1月24日起一路放到2月22日，形成連續30天長假。

換言之，1月20日雖為上學期休業式，但接續3天其實是在上「下學期課程」。真正的寒假將自1月24日開始，並涵蓋2月14日至22日的農曆春節連假，2月23日正式開學。教育部強調，此舉雖短期引發不便，長期可讓學生與家庭享有完整假期，也有利於返鄉與家庭團聚。

儘管「補課地獄」讓學生苦不堪言，但只要撐過3天，就能迎來整整1個月的寒假，也讓這場「結業即開學」的奇景，成為為長假鋪路的過渡期。

