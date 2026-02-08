今至明晨寒流探7度！ 氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒

溫度分布圖。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

昨（7）日至明（9）日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，今（8）日將是最寒冷時刻，中央氣象署也針對12縣市發布低溫特報。對此，氣象粉專示警，平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷這3種地區有機會降到僅剩7至8度低溫，體感非常嚴寒，提醒民眾多加注意保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，寒流開始籠罩，北台灣許多地方已降到10度左右，而今天至明天清晨是最寒冷時刻，「全台灣將出現9至12度左右低溫，尤其平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷有機會降到7至8度，非常嚴寒」，提醒各位民眾務必多加保暖。

而前氣象局長鄭明典在臉書說明，最低溫可能要等今日傍晚日落之後才會出現，目前雲層變薄，多數地方雲層透光，日照增溫低消冷空氣（平流），降溫趨勢暫緩或稍回溫，但是白天日照影響大，只要風速弱，夜間的輻射冷卻機率也高，要小心入夜後的低溫。

氣象署同時發布低溫特報，指今日至明晨受寒流影響，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、花蓮縣則有10度以下氣溫發生的機率，請特別注意。

氣象署提醒，今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

