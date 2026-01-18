今舒適明冷氣團來襲！低溫下探8度、北台濕冷有雨

今氣溫舒適，明天冷氣團來襲。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今（19）日全台多雲時晴，白天北部舒適，中南部略感微熱，早晚則偏涼。北台灣下午起雲量增多，入夜後轉為有雨天氣。各地預測氣溫如下：北部15至22度、中部12至29度、南部12至30度、東部12至27度。

預計明（20）日將有強冷空氣南下，全台氣溫驟降，北部地區愈晚愈感濕冷，北部與東半部將出現局部降雨。週三至週五（21至23日），強冷空氣持續籠罩，北台灣持續濕冷，北部與東半部仍有局部雨勢；週五起北部天氣逐漸好轉轉為乾冷，東半部則仍有短暫降雨機率。中南部則在這三天多為多雲時晴的天氣，白天偏涼，早晚寒冷。

最新模式也顯示，本波冷空氣仍有高度機率符合「強烈大陸冷氣團」標準（台北測站低於或等於12度），本島平地最低氣溫可能降至8度左右。雖未達「寒流」標準，整體低溫亦不如上一波，但因濕冷效應強，體感依然寒冷，提醒民眾務必注意保暖，切勿輕忽氣溫變化。

此外，週三與週四海拔3000公尺以上的高山地區（如合歡山、雪山）可能出現降雪；海拔約2000公尺的太平山等地區則處於降雪邊緣條件，冰霰、霧淞現象機率高，仍有望飄雪。

根據最新模式預測，週六至下週二（24至27日）天氣逐漸好轉，各地以晴時多雲為主，東半部仍有局部短暫雨機率。冷空氣強度將逐日減弱，白天轉為溫暖舒適，但夜間因輻射冷卻效應影響，早晚仍偏冷，日夜溫差大，需留意衣物調整。

氣象署於19日2時發布的「颱風路徑潛勢預測圖」指出，輕度颱風「洛鞍」目前位於菲律賓東方海面進行大迴轉，並呈現逐漸消散的趨勢，對台灣無直接影響。

