今藍白赴監院提彈劾 卓榮泰：努力把國家往好的方向進步

行政院經濟發展委員會今天舉辦包容成長組第2次顧問會議。（圖／行政院提供）

行政院經濟發展委員會今天（23日）舉辦包容成長組第2次顧問會議，在會前合影後行政院長卓榮泰被問及藍白彈劾閣揆一事，卓榮泰表示，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平台，而且邀請顧問來是行政院跟民間產業社會界最重要的溝通，這件事情才是對國家最有幫助，真正該辦的事情，努力把國家往好的方向進步。

行政院經濟發展委員會今日舉辦包容成長組第2次顧問會議，其中成員包括中研院院士朱敬一、台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中華經濟研究院董事長曹添旺、商總理事長許舒博、銳泰精密董事長游祥鎮、晶華酒店集團董事長潘思亮等產學界大咖。

有媒體問及藍白彈劾一事，對此卓榮泰表示，今天邀請顧問來，是行政院跟民間產業社會界最重要的溝通，今天一整天這件事情，才是對國家最有幫助，真正該辦的事情，「我們努力把國家往好的方向進步」。

針對彈劾會有擔心？卓榮泰微笑僅回謝謝，隨即繼續進行合影。



