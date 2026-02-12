今西半部多雲到晴、東半部局部雨 小年夜前溫暖舒適
中央氣象署表示，今(12)日白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及臺東22至24度，而中南部約27至29度，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物。
降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。
離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，10至13度。
氣象署指出，13日至15日(小年夜)風向為偏東轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。
吳德榮：小年夜前高溫達30度 除夕北部轉涼有雨
（中央社記者張雄風台北12日電）根據氣象署資料，
今高溫飆30度 回暖到小年夜！春節「前後暖、中間涼」10日天氣搶先看
截至12日清晨5點22分，本島縣市平地最低氣溫為嘉義竹崎鄉9.7度及台南楠西區9.9度，各地區平地的最低氣溫約10至13度，白天起東北季風減弱，而根據最新預測，各地天氣將逐漸好轉，至除夕16日東北季風南下，氣溫略降、水氣增，年初三19日再轉晴；整體而言，春節天氣將呈現前後溫暖，中間轉涼，提醒仍應留意輻射冷卻早晚溫差變化。
【過年天氣】小年夜前高溫30度 除夕北部轉涼下雨初三再回溫
根據氣象署網站資料，今天清晨平地最低溫為嘉義竹崎9.4度。氣象專家吳德榮表示，到小年夜（15日）各地晴朗穩定，高溫近30度，防日夜溫差大；除夕（16日）午後東北季風南下，北部、東半
一早9.7℃…白天反轉熱逼3字頭！注意「這天」又變濕冷
【江宜潔／綜合報導】今（12）日早晚依舊偏冷，目前有5縣市發布低溫特報、局部跌破10℃，其中清晨本島平地最冷9.7℃出現在台南楠西，不過白天起東北季風減弱，不僅北台灣能回溫至二字頭，中南部高溫甚至還直逼三字頭，而這波好天氣將持續至小年夜（15），接著除夕夜（16）又會有新一波降溫轉雨，意指今年過年前半段將在濕冷中度過。
今起回暖直逼30度！除夕東北季風南下「連3天濕冷」
今(12)日各地天氣好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲。氣象專家吳德榮指出，明起至小年夜回暖如春，高溫逼近30度，除夕下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，持續到下週初一、二。
把握週末大掃除！下週一除夕變天 專家：初一、二低溫恐探12度
[Newtalk新聞] 今年過年天氣將呈現「先濕冷、後回暖」的三階段變化。天氣風險表示，今起至週末天氣穩定溫暖，適合大掃除，但下週一除夕當天鋒面通過，北部與東半部將轉為陰雨天，隨後東北季風增強，初一、初二清晨低溫恐下探12度，直到初三白天起風向轉變，天氣才會恢復穩定溫暖，民眾規劃返鄉或出遊行程務必留意最新的天氣資訊。 天氣風險說明，春節前最後週末(2/14-2/15日)隨著高壓東移，冷空氣減弱轉偏東風，西半部晴朗穩定，「很適合做年前大掃除」。期間氣溫回升，南部高溫飆至30度，春意濃厚。但需留意西半部及外島易起濃霧，尤其「明(13)晚至週六(14)晨」最明顯，返鄉務必注意安全。另日夜溫差大，中北部夜間探13度，早出晚歸宜添衣。 天氣風險指出，好天氣將持續到下週一除夕(16日)白天，屆時天氣將出現第一波轉折。北部、東半部會轉為陰天並伴隨短暫陣雨，雖然雨勢不大，但降雨機率提高，出門建議攜帶雨具。中南部影響較小，大致維持多雲。氣溫方面，北台灣感受最明顯，除夕白天高溫會滑落至20到23度，入夜後到隔天清晨，中北部空曠地區低溫將降至12到14度，「又會較有涼意的感覺出現」。 初一、初二(2/17-
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
春節連假天氣「4段變化」！雨下最猛地區出爐 遊日民眾當心了
今年農曆春節假期長達9天，無論是要出遊還是上班的民眾，持續關心天氣變化。對此，氣象專家賈新興今（12）日說明未來12天的天氣重點，共計可分成四大段，提醒民眾多加留意。
明至周末小年夜日高溫30℃好天氣 注意入夜溫差降逾10℃
中央氣象署今天表示，明天（13日）至小年夜（15日）西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫；除夕（16日）水氣增，氣溫開始下滑，北部低溫14度。北部初一（17日）高溫約20度，濕涼的天氣持續至初三。
全台氣溫狂飆29度！粉專勸「冬衣別收」：冷空氣將報到
生活中心／吳宜庭報導隨著農曆春節年假即將到來，今（13）日至周末，全台空氣回暖。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，受東南風影響，各地氣溫持續上升，中午高溫多可達27至29度，陽光下的溫暖感十分明顯，是大掃除及出遊的好時機。氣象粉專提醒，雖然日間氣溫舒適，但仍屬冬末階段，夜晚及清晨仍稍微涼意，民眾外出仍需適度添衣。
過年9天連假天氣如何？氣象署：小年夜前溫暖如春 除夕到初二鋒面過境局部濕涼
今（13日）是蛇年最後一天上班日，未來九天春節連假天氣如何，中央氣象署召開「春節天氣記者會」說明，Yahoo新聞全程直播。
春節天氣出爐！高溫先飆28度再轉濕涼 4階段變化一次看
春節9天連假即將到來，氣象署今（13）日舉行記者會說明連假天氣，年前至小年夜各地回溫至22至28度，西半部多雲到晴，花東及恆春半島有零星降雨；除夕鋒面通過、東北季風南下，北部及東半部轉為陰雨，氣溫下降2至6度，初一至初二中南部低溫約16度、日夜溫差大；初三至初五東北季風減弱、氣溫逐日回升，西半部多雲到晴，東半部及大台北局部降雨，初六水氣再增，北部及東半部降雨機率提高。
