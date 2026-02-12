今西半部多雲到晴、東半部局部雨 小年夜前溫暖舒適

（圖／台北二二八公園）





中央氣象署表示，今(12)日白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及臺東22至24度，而中南部約27至29度，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物。

降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，10至13度。

氣象署指出，13日至15日(小年夜)風向為偏東轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。

