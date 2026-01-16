今西半部平地轉多雲時晴！吳德榮：1/20起濕冷多雨

今（17）日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴，山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率。氣象專家吳德榮指出，20日強冷空氣抵達、氣溫驟降，21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷。

今(17日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有鬆散的中低雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨零星回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，山區及東半部局部少量飄雨(右圖)。 （圖／翻攝自「洩天機教室」）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」發文表示，今（17）日清晨台灣上空有仍有鬆散的中低雲，伴隨零星回波，山區及東半部局部少量飄雨。夜間「輻射冷卻」受到破壞，低溫又比昨晨略升。截至今日清晨4時52分，本島縣市平地的最低氣溫為新竹(關西鎮)14.1度。各地區平地的最低氣溫約在14至17度，北部(新北石碇區)14.3度、中部(台中后里區)16.8度、南部(高雄內門區)15.6度、東部(宜蘭頭城鎮)16.6度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（17）日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴；山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率；明日、下週一(18、19日)西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。今日各地區氣溫為北部14至25度、中部17至28度、南部16至29度、東部17至26度。

吳德榮說明，下週二(20日)強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達「寒流」的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。低溫雖遠不如上波低，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。

此外，下週三、四，3000公尺以上高山有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界值，距離飄雪的氣溫還差一點，固態降水(冰霰、霧淞)或可預期。最新模式模擬顯示，24至26日天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。

至於輕颱「洛鞍」，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢。仍維持「1月颱、不侵台」的紀錄。

