今西部日夜溫差大！明晚起「強烈大陸冷氣團或寒流南下」明顯轉冷

今（5）天各地大多為多雲到晴。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（5）天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大。離島天氣方面，澎湖多雲，17至22度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。

原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓TD02已發展為輕颱，編號第2602號西望洋（PENHA），未來朝西往菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，明天鋒面接近，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、東北部地區及中南部山區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。明天晚起至週六鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；

明天北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週日至週一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，下週一白天起強烈大陸冷氣團或寒流稍減弱，各地仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日西半部山區亦有零星短暫雨。

下週二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

