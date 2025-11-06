今解除活豬禁運令 明日恢復屠宰拍賣

多養15天的豬，體重來到約150公斤，已超過市場合格體重100到130公斤。活豬15天禁運令將在6日中午解禁、7日晚上0時恢復屠宰拍賣，由於台灣平均每天銷出約2萬頭豬，行政院估計15天讓全國多了約39萬頭滯場豬，平均每隻豬成本多了約1000元，導致許多豬農急著出清，有豬農因此排不到6日運出。

高雄市養豬協會理事長王忠禮指出，「豬已經養到150到160公斤，那就算格外豬，就是說大家都趕著要出，因為豬農已經養到超重，超重成本高價格差就得趕快出清，趕著出比較會產生塞車的問題。」

滯場豬多數超重、價格較低，為防止豬價因數量太多崩盤，各地養豬協會進行協調，要求豬場運出豬數比照平常辦理，不能過多。

由於溫體豬最快7日才能供應，6日一早傳統市場的肉攤依舊空蕩蕩，攤販陸續執行清消，而為降低非洲豬瘟對肉攤的衝擊，除了中央補助每攤3萬，高市府也宣布加碼。

高市府經發局主任秘書林玉霞宣布，「為感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元。」

除了加碼補助，高市府也宣布免收1個月使用費，預計在禁運禁宰令解除後會派人到市場協助辦理申請及造冊。不過雖活豬運送及屠宰解禁，但廚餘養豬仍禁止，養豬協會呼籲豬農遵守防疫規定，也希望政府協助宣導正確觀念，鼓勵國人多吃國產豬，以免非洲豬瘟影響買氣，讓養豬產業再次受創。

