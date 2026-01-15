今變天濕冷！下週二起冷氣團強襲 急凍下探8度

今（16日）水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有局部降雨。氣象專家吳德榮提醒，下週二起強冷空氣抵達，氣溫可能降至8度左右。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」發文表示，今晨台灣上空有中低雲移入，破壞夜間「輻射冷卻」作用，低溫大幅回升。截至清晨4時52分，本島縣市平地的最低氣溫為：新竹(關西鎮)12.8度。明(17日)至下週一(19日)西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二(20日)強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達「寒流」的強度，僅很接近「強烈大陸冷氣團」的標準(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。但由於濕冷天氣型態，因此感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。24、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。

輕颱「洛鞍」未來動向如何？吳德榮表示，根據氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉；歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢。仍將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

