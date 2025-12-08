今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到

【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。

東北季風今增強，迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨；桃園、新竹及花蓮也有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，北部與東北部白天高溫約21至23°C，中南部及花東約25至29°C；中部以北及東北部低溫約14至16°C，其他地區約18、19°C，中南部日夜溫差大。

廣告 廣告

離島方面，澎湖多雲時晴，氣溫20至23°C；金門晴時多雲，17至23°C；馬祖晴時多雲，16至19°C。另因東北風增強，桃園至台南、恆春半島及各離島都有局部平均風6級以上或陣風8級以上的機率；東半部及恆春半島沿海亦可能出現長浪，沿海活動務必提高警覺。今晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲，行車用路需注意。

位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓持續往西南西移入南海，氣象署研判其強度發展有限，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。後續天氣方面，周二在東北季風影響下，桃園以北、東半部及恆春半島都有降雨機會，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨較明顯；周三東北季風減弱，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島仍有零星短暫雨。

周四、周五迎風面水氣再增，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島為零星短暫雨；因雲量與降雨增加，北部與宜蘭高溫略降。周六東北季風再度增強，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨；周日各地轉涼，迎風面區域持續有零星降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，週六下午本週第二波冷空氣前緣抵達，北台灣與東半部雲量將逐漸增加，轉有局部短暫雨，氣溫也會跟著下滑。下週日、一（14、15日）乾冷空氣南下，各地轉為晴朗，白天偏涼、早晚明顯寒冷。最新模擬顯示，這波冷空氣強度有機會觸及「大陸冷氣團」標準，本島平地最低溫甚至可能挑戰10°C以下。

北東受東北季風影響氣溫起伏，中南部日暖夜涼溫差大。中央氣象署

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

