今變天雨區擴大！反聖嬰機率衝破8成 影響曝光

今（24）日起迎風面水氣逐漸增多。（示意圖／Pixabay）





今（24）日起迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也不排除零星降雨。晚間起東北季風增強，桃園至苗栗一帶也可能出現局部雨勢。

氣象署清晨發布「陸上強風特報」，指出受東北風偏強影響，今晨至周二晚間，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣部分地區，有出現平均風力6級以上或陣風達8級以上的機率，提醒民眾留意。

廣告 廣告

溫度方面，氣象署表示，今日白天依舊舒適，各地高溫落在26至29度，早晚偏涼，低溫約16至20度，日夜溫差大，需注意保暖。

未來天氣，周二至周五東北季風持續影響，北部及東北部氣溫較涼，東半部與恆春半島有局部短暫雨；周三至周五雨區範圍擴至桃園以北。

周六東北季風稍減弱，各地氣溫回升，僅東半部及恆春半島仍有零星雨；周日東北季風再度增強，各地早晚轉涼，北海岸與東半部仍持續有低機率短暫雨。

此外，氣象專家林得恩指出，美國氣象預報中心（CPC）最新模擬顯示，自9月以來反聖嬰訊號持續增強，10至12月發生機率已突破80%，並可能延續至明年2月。

林得恩表示，反聖嬰出現時，台灣北部及東北部冬季濕度升高、冬雨增多，中南部則偏乾，隔年春雨（2至4月）也會減少。

林得恩指出，若反聖嬰在冬季形成，東北季風強度往往更強、南下頻率提高，使冬季至隔年春季氣溫偏低，「冷冬」發生機率約達6成。

氣象署提醒，近日北部及東半部天氣不穩、風勢偏強，民眾外出應注意保暖及安全，沿海與空曠地區也須留意強陣風影響。

更多東森新聞報導

情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖

外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了

外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者

