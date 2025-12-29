今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下

今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，氣象專家吳德榮表示，1月2日至1月4日清晨將迎入冬最強冷空氣，最低氣溫可能降至7度以下。

吳德榮在「洩天機教室」發文表示，週四(1日)起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五(2日)至下週(4)日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

吳德榮表示，今日東北季風稍增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；明(31日)季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯。其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，此波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山⋯⋯等)零星飄雪的現象，還是可以期待。1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率、但可遇不可求。

吳德榮指出，4日白天起冷空氣減弱、5日之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，勿急下定論。

