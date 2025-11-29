今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度

今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

林得恩提醒下波冷空氣報到時間。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書粉專）

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專發文表示，下一波冷空氣，即將報到，根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測台灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將於12月3日至12月6日之間，會有較為顯著的降溫現象。

林得恩指出，預估台灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探攝氏14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有攝氏16至19度，金門地區低溫在攝氏13至14度，馬祖地區低溫只剩攝氏11至13度；此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷，請多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖防寒。

