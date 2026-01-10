今起低溫溜滑梯「降到8度」！冷空氣接力來襲 下週恐有颱風

新1波大陸冷氣團到來，最低溫下探8度左右，持續冷到上班日，且下週東北季風增強，需留意輻射冷卻作用導致日夜溫差大。另菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，不排除增強為颱風。

未來1週水氣少，但下週末起北東就回歸小幅降雨天氣。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團10日起南下，10日晚間至11日、12日晚間至13日2個時段有中層水氣移入，西半部山區先有零星短暫雨，之後中部以北山區也有零星雨。不過整體水氣較少，平地方面，在14日之前，基隆北海岸、東北部有零星降雨，花東及恆春半島有局部雨勢。

15日、16日水氣更少，剩下東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，17日起東北季風再增強，基隆北海岸、東半部與恆春半島有局部短暫雨。

此外，菲律賓東方海面預計下週末有熱帶系統發展，強度不排除上看颱風等級，將往呂宋島方向靠近，對台灣沒有影響。

下波大陸冷氣團來襲，局部低溫再下探8度。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化部分，本週末北部和東北部整天偏冷，其他地區為早晚偏冷，且11日清晨苗栗以北、宜蘭、金門可能出現10度以下低溫，局部地區下探8度至10度。東北部、西半部低溫則在11度至13度之間，花東為15度。到了11日白天，北部、宜蘭高溫回升到15度至17度，花東18度至19度，南部21度至23度。

12日大陸冷氣團趨弱，西半部高溫再略升到21度至24度，東半部為18度至20度。緊接著13日起東北季風增強，加上清晨的輻射冷卻作用，中部以北、東北部低溫回到11度至13度，南部和花東低溫14度至15度。另西半部高溫可來到21度至25度，東半部仍只有20度至21度。

後續輻射冷卻還會影響，北部、竹苗地區、中部低溫13度至14度，台北市低溫15度至16度，南部也落在15度至16度，東半部15度至18度。各地在17日前，高溫有望達20度以上，中南部有機會回暖到25度至26度。

