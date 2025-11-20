今起回暖！但馬上又有一波冷空氣 變天時間曝光

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，今日清晨全台各地明顯感受涼意，西半部及宜蘭地區低溫約15至16度，花東地區亦下探17至18度，局部地區溫度更低。氣象署表示，本次轉冷最冷時間已經過去，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花地區氣溫稍有回升，高溫約20至22度；中南部及台東白天高溫則可達25至27度。

降雨方面，今日迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，新竹以南地區為雲量偏多、偶見陽光的天氣型態。

氣象署指出，週六、週日東北季風逐漸減弱，全台各地氣溫明顯回升。宜花地區高溫落在22至26度，西半部及台東高溫則上看26至30度，但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大。週末降雨主要集中在基隆北海岸、東北部、大台北山區以及東部、東南部零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說明，下週一（24日）東北季風再度增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚也偏涼。桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢較為持續，其餘地區為多雲到晴的天氣型態。

氣象專家表示，下一波冷空氣預估下週二抵達，強度略弱一些，中北部普遍低溫約17至18度。雖然即將回暖，但時序漸入11月下旬，已到冷空氣逐漸活躍的季節，尤其早晚偏涼冷，民眾外出務必多帶件外套，以免著涼。

