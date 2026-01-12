今起回暖！氣象署曝周末再變冷 2地降溫又下雨

今日天氣晴時多雲，清晨各地低溫約11至12度，明起至周五（16日）各地天氣晴朗、氣溫回升，但受輻射冷卻影響，日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。氣象署表示，周末會有第二波東北季風南下，天氣將轉濕涼，北部、東半部降雨機率提高，中南部雲量增多。

吳德榮在「氣象推廣基金會專欄」指出，今晨冷空氣出現「臨去秋波」，在輻射冷卻加成下，竹苗地區氣溫較昨晨更低，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮7.4度，其次是苗栗三灣鄉的7.8度，各地區平地最低氣溫約落在11至12度之間。今日白天起，冷空氣已開始減弱，各地晴時多雲，白天北部舒適、南部略感溫熱，早晚仍偏冷。

吳德榮指出，明起至周五（16日）各地大多晴朗穩定，氣溫逐日回升；白天「暖如春」、早晚仍「冷如冬」，日夜溫差大，民眾應注意穿著。

氣象署在臉書「報天氣」上指出，明天有一波冷空氣，但強度有限，影響不大；周末（17、18日）會有第二波東北季風南下，天氣將轉濕涼，北部、東半部降雨機率提高，中南部雲量增多。預估中部以北、宜蘭及澎湖15至18度，南部及花東18至20度，金門與馬祖12至15度。

此外，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，後續甚至有原地打轉的現象。此結果與「1月颱未侵台」的氣候資料相符，但是否會對台灣造成輕微的間接影響，仍有變數，模式持續調整中，仍需進一步觀察，現階段言之過早。

