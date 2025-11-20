今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光

生活中心／黃依婷報導

下一波冷空氣大約在下週二抵達，強度略弱一些。（圖／翻攝自Windy.com）

今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。

氣象粉專「進擊の天氣小編」發文，週四到週日全台逐日回溫，本次轉冷最冷時間已過；隨著冷高壓中心東移、即將出海，影響台灣的冷空氣也將減弱，近期冷空氣一天比一天弱，各地溫度逐日回升，北部、東北部因前期雲仍多，白天高溫上不太去，整天仍感涼冷，週末假日陽光露臉，可感溫暖。

「進擊の天氣小編」也指出，中南部預計白天逐日回溫，但夜間及清晨仍涼冷，要注意日夜溫差較大，北部、東北部週五前，因水氣稍多，有時仍回有小雨，不過週末假日水氣減少，降雨可望緩停，中南部則是多雲到晴，好天氣為主。

「進擊の天氣小編」表示，下一波冷空氣大約在下週二抵達，強度略弱一些，中北部普遍低溫約17度到18度，不特別冷，雖然即將回暖，但時序漸入11月下旬，也到了冷空氣逐漸活躍的季節，尤其早晚偏涼冷，外出務必多帶件外套，以免著涼。

