今起展開「正義使命-2025」軍演 解放軍：對台獨勢力的嚴重警告

東部戰區指出，將於2025年12月30日8時至18時，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。（圖／取自東部戰區微信）

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29）日宣布，將從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。

施毅表示，12月29日開始，解放東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅並提到，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區指出，將於2025年12月30日8時至18時，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。

