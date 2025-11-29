今起平溪線3站試辦鐵道放天燈 觀光客開心

台鐵開放平溪線十分、天溪和青桐3站鐵道限時段讓民眾放天燈，首日有許多觀光客開心放天燈。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／新北報導〕台鐵平溪線上月因強降雨嶺腳和三貂角等路段的邊坡滑落，明年1月底前全線停駛，台鐵今天起試辦停駛期間開放十分、平溪、菁桐地區特定時間讓民眾在鐵道合法放天燈，今天有許多觀光客在十分站鐵道放天燈，相當開心。

台鐵公布平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐車站施放天燈，從今天起至明年1月4日，每週六、日及115年1月1日、2日元旦假期，每日早上8點至晚上8點。今天週休假日，有許多觀光客一早就在十分鐵道上放天燈，不用擔心火車來也不怕被罰，很開心地放天燈。

廖先翔指出，今年8月知名旅遊YouTuber「菜苔苔與菜生生」在平溪線鐵軌上放天燈被開罰，引發社會對於平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突的關注，也讓在地仰賴觀光維生的商家及民眾憂心。

因此他積極介入協調，利用平溪線停駛施工期間，爭取鐵道局及台鐵公司支持，在不影響搶修工程前提下，今天起開放十分、平溪和菁桐3站特定路段讓民眾施放天燈，正是測試「鐵道觀光開放」的最佳時機，為來推動鐵路法第57條修法建立基礎。

廖先翔表示，台鐵平溪線的功能與觀光旅遊高度結合，若訂定安全規範後能夠結合觀光發展，會是一個共贏的局面。現行鐵路法第57條規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，導致平溪行之有年的鐵道天燈文化長期處於適法性灰色地帶，不僅遊客容易誤觸法網，地方執法機關也面臨兩難 。

廖先翔說，他主張修正鐵路法第57條，在兼顧鐵路運輸安全的前提下，允許鐵路機構針對「發展觀光」或「疏散人潮」等特殊需求，經交通部同意後公告開放特定範圍與時段，讓民眾在鐵道從事觀光活動。

