今起恢復運載上市 陳駿季：多餘豬隻去化得到明年3月

在確認非洲豬瘟病毒沒有擴散後，非洲豬瘟中央災害應變中心宣布今天(6日)中午起恢復豬隻運載和上市。不過，在經過15天的禁運、禁宰令後，全國豬場有近40萬頭豬隻等著去化，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，以目前估算，得要到明年3月才能將多餘的豬隻去化完畢。

台灣民眾在等待15天後，終於可以再度食用國產溫體豬肉。中央災害應變中心6日下午表示，依據時程，7日上午批發拍賣市場開市大約是上午10時，拍賣完成後，就會進行屠宰，所以國產溫體豬肉最快上市地點會在黃昏市場，8日上午在早市攤商也可以買到充足的國產豬肉。

廣告 廣告

在經過15天禁宰後，全國豬場有近40萬頭豬隻等著去化。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季6日下午在非洲豬瘟中央災害應變中心的記者會上指出，國內豬場出豬上市有2個管道，有15%不進拍賣市場，直接進入屠宰場；另外有85%是透過拍賣，兩者加總，平均每天有約3萬頭豬隻進到市場，目前每天會增加3,000到3,500頭。由於國人每天食用的豬肉有固定的量，即使鼓勵國人此刻多食用豬肉，但仍有限，因此15天累積的近40萬頭豬隻恐怕得要到明年3月才能去化完畢。陳駿季說：『(原音)大概明年的3月。因為基本休市，我們也會維持，除非必要調整，因為每個人吃豬肉的習性或吃肉的量是差不多的，那相對的，我們用逐步透過供應的部分，才能夠去做價格的穩定。』

陳駿季也表示，或許外界會有疑問，不如把多餘的豬隻全部宰殺後進到冷凍系統，問題就可以解決；但豬肉冷凍愈久，價格就會愈低，考量整體市場毛豬拍賣的秩序，且要穩定價格，若短時間內全部上市，對於豬農並沒有好處。因此，農業部接下來會透過每周的供銷會議，且進行即時價格監控，當價格跌至某種程度，就會進行分流，將部分豬肉進行冷凍貯存，讓整體拍賣價格可以維持一定的水平。