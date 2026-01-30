今起機車駕照筆試全改選擇題 行人走斑馬線開罰也擬放寬

【記者莊偉祺／台北報導】考駕照的民眾注意了！今起機車駕照筆試全改為50題選擇題，危險感知情境也提高至30%，汽車筆試改全選擇題則預計6月實施。另現行專用號誌閃爍時，行人走斑馬線開罰也擬放寬。

公路局今（30日）起實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為50題選擇題，其中危險感知能力情境題與影片題佔比，從原本20%提高至30%，由現行10題調整增加至15題。

新制題庫共1050題選擇題，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」共4大類，民眾即日起預約考試日期都適用新制。

公路局指出，今年1月實施措施包含「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」等措施。

除機車考照新制，汽車筆試改全選擇題預計也將在6月實施，從現行40題增至50題、維持每題3個選項，並將在汽車筆試中加入危險感知及情境題，佔比約20%。統計去年約有29萬人報考機車筆試，汽車筆試及格率79%、機車筆試72%。

此外，現行規定行人專用號誌閃爍時，禁止行人走上斑馬線，否則依法開罰。交通部指出，因考量號誌閃爍是「警告」行人綠燈即將結束，將修正放寬相關規定，讓行人不再挨罰，並預計4月上路。

