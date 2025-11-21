今起氣溫回升、下週一晚再降溫 氣象署發陸上強風特報：注意8級陣風

低溫天氣配圖。李政龍攝



今天（11/21）冷空氣逐漸減弱，但仍是早晚溫差大的天氣，氣象專家吳德榮表示，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升，24日晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。氣象署提醒，東北季風迎風面基北宜花有局部短暫雨。

11/21早上各地氣溫。氣象署提供

氣象署指出，今天持續受東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適。

廣告 廣告

降雨方面，氣象署表示，受到東北季風及中層水氣影響，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、臺東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區雲量偏多。

11/21陸上強風特報。氣象署提供

東北風明顯偏強，氣象署今天清晨也發布陸上強風特報，21日晨至22日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請民眾在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

另外，氣象署也指，若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山可能出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

至於未來幾天的天氣，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，23日、24日白天、各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。24日晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。25日下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，26日、27日東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

此外，吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。

更多太報報導

高雄七大應援TWICE懶人包 廣播甜喊：等等見！ONCE高捷上下班好幸福

只為一把傘！她衰捲竊盜案纏訟1年半無罪確定 高院怒轟檢警「辦案違反比例原則」

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」 病情曝光！停工到年底