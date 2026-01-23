今起漸回溫雨變少 迎接週末好天氣！下次變天時機曝

低溫天氣配圖。李政龍攝



今天回溫！氣象署指出，今天（1/23）白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫慢慢回升，但日夜溫差仍大，中南部尤其明顯；今起至週末，降雨將逐漸減少，轉為多雲到晴為主的天氣，僅東半部與恆春半島有零星降雨。

氣象署表示，今天中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。

1/23早上各地天氣。氣象署提供

氣象署今晨發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，今上午苗栗以北及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，臺中、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。氣象署說明，昨天（1/22）晚間至今天清晨是最冷的時候，提醒大家一定要做好保暖措施。

1/23低溫特報。氣象署提供

空品的部分，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風至東北東風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

1/23空品。環境部提供

至於週末天氣，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今日強烈大陸冷氣團微幅減弱，週末(24、25日)西半部晴朗穩定、大臺北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷。

下週天氣方面，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一（1/26）各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大；下週二（1/27）上午東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下週六（1/31）晚起至2月1日，另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。

