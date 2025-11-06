今起禁制令解除 農業部次長杜文珍：請大家支持台灣美味豬肉 台中市長盧秀燕：任務達成

農業部次長杜文珍在最後一次記者會上送一包台南越光米給台中市府，期許市府疫情清光光。（鄧玉瑩攝影）

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，今(6)中午起全台活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於明(7)日起解禁。農業部次長杜文珍今在前進應變所最後一次記者會上成誠心呼籲，「請大家支持我們美味好吃豬肉」；台中市長盧秀燕表示，中央與地方共同努力，「任務達成」。

農業部次長杜文珍表示，雖然目前是逐步解禁，但是中央災害應變中心的工作並沒有結束，目前確定疫情沒有外擴，豬場豬隻也都全部撲殺，但是目前仍在全面監測中，希望台灣再把非疫國的名譽拿回來，她誠心說「請大家支持我們美味好吃豬肉」。

台中成非洲豬瘟疫情破口，台中市府因疫調狀況百出頻遭外界批評，市長盧秀燕卻稱「及時拆彈、化解危機」，再度引發外界熱議。對此，台中市長盧秀燕今天表示，「我們前進指揮所接受的任務，中央和地方目標是一致的，我們最大的任務就是要把疫情所在這個案例場，病毒不外流，這部分有達成，這是中央和地方共同努力達成，也因此所以從下午開始才得以陸續解封，任務交付有達成。」

盧秀燕同時補充表示，寵物豬也列入禁止餵食廚餘之列，熱心民眾已舉報4個案例，經市府人員到飼主處採檢，3案例呈現陰性，目前正進行採檢第4個案例，感謝市民支持。

