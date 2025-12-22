今起至元旦中山站成立「安心關懷小站」

▲嫌犯19日於捷運台北車站及中山商圈隨機攻擊，造成4人死亡、11人受傷，有民眾自發前往獻花悼念死者。（圖／NOWNEWS攝影中心攝）

[NOWnews今日新聞] 台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案造成嚴重傷亡。而北市衛生局全面啟動「心理諮詢安心方案」，考量部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，已規劃於12月22日至明年1月1日在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，從下午1點至晚上8點止，當天會有4位心理師進駐。

北市衛生局全面啟動「心理諮詢安心方案」，從第一時間的即時支持、醫院端關懷、勞工協助到公共場域陪伴，確保市民在事件後關鍵期間獲得完整且連續的心理支持。

北市衛生局心理衛生科科長江曉娟說明，考量部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，已規劃於今日至明年1月1日在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」。

江曉娟說，由具合格證照與實務經驗專業心理師提供心理關懷、支持與諮詢，自下午1點至晚上8點，共4位心理師駐點。現場也有衛生局人員可進行行政協助可進行行政評估。

▲受到事件影響相關事業單位，衛生局已掌握企業端員工支持措施啟動情形。（圖／記者林亞歷攝）

針對傷者於住院期間需求，衛生局也協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括向病人及家屬說明治療計畫與醫院相關設施、協助處理因疾病或治療衍生之經濟、社會壓力、心理情緒支持。傷者出院後，如有後續關懷與諮商需求，也可聯繫衛生局社區心理衛生中心持續提供關懷及安心服務。

對於受到事件影響相關事業單位，衛生局已掌握企業端員工支持措施啟動情形，包含員工協助方案（EAP）及配合企業內部評估程序辦理線上心理支持講座，以利員工參與心理支持資源的可近性。

衛生局提醒，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等反應，皆屬常見心理壓力反應。若情緒持續影響生活，請及早使用安心專線(02-33937885)、安心關懷小站或相關心理支持服務。

