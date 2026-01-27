今起變天轉濕冷！這2天短暫回溫 下波「雨區再擴大」

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

三段式變天來了！氣象粉專「天氣風險」分析師黃國致表示，今（27）日東北季風增強，北台灣出現明顯降溫，最冷時間落在週三。今明兩天都是濕冷天氣，週四至週五（29至30日）回溫放晴，不過週末又將轉為濕冷，各地都要留意日夜溫差大。

黃國致指出，週二起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，週三為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。受華南雲雨區東移影響，台灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，週二晚間至週三清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。

氣溫方面，週二至週三北部及宜蘭地區高溫約15至20度，低溫下探13至15度；中部及花蓮地區高溫約20至25度，低溫約11至17度；南部及台東地區高溫約23至27度，低溫約14至18度。北台灣濕冷，中南部早晚亦冷，早出晚歸請注意保暖。

黃國致說明，週四至週五東北季風減弱轉為偏東風環境，水氣減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，白天氣溫回升，北部及宜蘭地區高溫可回升至19至21度，中南部及花東地區高溫更可達24至26度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍會感覺到冷，北部及西部地區有14至17度低溫發生，空曠處及近山區氣溫會再低2至3度，中南部地區日夜溫差仍大，夜晚清晨請注意保暖。

黃國致提及，週六日間鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下週二（2/3)。受到華南水氣移出影響，週末期間台灣周邊水氣增多，北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲天氣。下週一（2/2）水氣減少，除迎風面地區仍有降雨外，其他地區轉為多雲到晴天氣。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，北部及東北部高溫下降至17至19度，中南部及花東地區高溫略降1至2度；夜晚清晨北部及東北部感受較涼，西部日夜溫差大多留意。

黃國致提醒，週二夜晚起至週四風浪較強，台灣周邊平均風力5至7級，陣風7至9級，巴士海峽浪高可達3至3.5公尺，台灣海峽浪高2.5至3公尺，其他海域浪高約1.5至2.5公尺。週五各海域風浪逐漸減小，但巴士海峽平均風力仍維持5級陣風6至7級，浪高約2公尺；週六夜間至下週一風浪再度增強，台灣北部海域及台灣海峽平均風5至7級，陣風8至9級，其他海域平均風4至6級，陣風6至8級，各海域浪高約1.5至3公尺。

