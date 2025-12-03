今起變天 入夜至明晨平地低溫下探12度 高山可望飄雪

中央氣象署表示，今天(3日)開始受到東北季風及華南中層水氣的影響，中部以北到東部地區的天氣明顯轉為濕涼，除了3,500公尺以上的高山可望飄雪，入夜後到明晨的平地最低溫也可能下探攝氏12度。

隨著東北季風從3日開始長驅直下，中部以北、東北部及東部地區的天氣明顯轉為濕涼，除了南部白天高溫依舊可以來到攝氏27度，中部以北及宜花地區都將一路下滑至21度。此外，基隆北海岸和東北部也將轉為短暫雨，並且可能出現局部較大雨勢；北部、東部、東南部及恆春半島則會有局部短暫雨；中南部山區也可能出現零星短暫雨，只有中南部平地雲量較多。

廣告 廣告

需留意的是，由於3日白天伴隨華南中層水氣通過台灣，因此，除了中部以北3,500公尺以上的高山可望迎來零星的白雪，入夜後到4日清晨的平地最低溫也將下探攝氏14度甚至12度。氣象預報員蔡伊其說：『(原音)今天在中部以北3,500公尺以上的山區是有零星降雪的機會，可能是今天白天的機率會比較大一點，因為在晚上之後，這個華南的中層水氣就逐漸地減少。不過，以平地的最低溫來講，大概是今晚到明天清晨的低溫會是最低的，預測在西半部及宜蘭的低溫大概會降到(攝氏)14至16度，花東大概是18度；局部地區像沿海空曠地區或近山區的平地，可能會再低1到2度。』

預估這波東北季風將持續發威到5日，在此之前，北部、東北部和東部地區的天氣都偏涼。不過，雨勢在4日、5日就會稍微趨緩，僅剩基隆北海岸、大台北山區和東北部地區仍有局部短暫雨；桃園以北和東部、東南部及恆春半島也有些零星短暫雨。

氣溫方面，中部以北及宜花地區週四高溫與3日類似，週五可望稍微回暖至20至22度；南部則是在週四高溫會略降到23、24度，週五又回升至25至27度。

至於週末6日、7日，東北季風就會減弱，各地也將轉為晴到多雲的天氣，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區以及恆春半島仍有零星短暫雨。北台灣白天的高溫也會逐漸回升到24、25度，中南部則是26、27度；不過，中南部要留意的是，受到輻射冷卻效應，週末清晨低溫只有16、17度，日夜溫差高達10度。(編輯：宋皖媛)