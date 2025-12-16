今起變天！北台灣防大雨 專家：下週才短暫趨緩

今天各地天氣稍冷，日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。（示意圖／方萬民攝）

今天（17日）清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，日夜溫差大，平地最低氣溫在新竹關西鎮僅9.5度，白天起東北季風稍增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，局部恐有較大雨勢，桃園以北、花東及恆春半島也有局部或零星短暫雨。氣象專家林得恩提醒，今天起因東北季風影響，降雨機率增加，而整個環境的降雨變化，要等到下週一（22日）後，才有短暫稍微轉緩，「雨神，準備long stay！」

氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風增強，今早至明晚（18日）桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，今晨輻射冷卻影響，各地天氣稍涼，中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些；白天起東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼。

天氣方面，迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

週四（18日）受東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。全台各地及澎湖、金門低溫預測16至20度，馬祖14度；北部、宜花及澎湖、金門高溫預測20至24度，中南部及台東25至27度，馬祖16度。

週五、六（19、20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。台灣各地及澎、金、馬低溫預測15至20度；台灣各地及澎湖、金門高溫預測21至25度，馬祖18至19度。

週日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下週一（22日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

21日、22日西半部及宜花地區低溫預測16至19度，台東及澎湖19至20度，金門15至16度，馬祖14至15度；北部及宜蘭高溫預測20至21度，花東23至26度，中南部24至28度，澎湖21至23度，金門19至22度，馬祖15至18度。

下週二（23日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及宜花地區有局部短暫雨，大台北山區、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。台灣各地及澎湖、金門低溫預測15至19度，馬祖14度；北部及東半部高溫預測23至24度，中南部26至27度，澎湖22度，金門21度，馬祖17度。

另外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「雨神，準備long stay！」今、明兩日天氣受東北季風影響，迎風面降雨機率增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。

林得恩說，週五、六，東北季風減弱，南方雲系接替北抬，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

林得恩指出，週日東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴；整個環境的降雨變化，可能要等到下週一之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜蜜合夥人3／葉全真坐穩八點檔一姐寶座 超仙舊照曝光撞臉IU

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係