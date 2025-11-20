今起逐日回暖！下週新一波東北季風到 降溫、有雨「變天時間點曝」

生活中心／黃韻璇報導

今（21）日東北季風影響，氣象署提醒，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及馬祖、金門、澎湖為多雲。明（22）日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今日清晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4：52各地區平地的最低氣溫約在15至17度：北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。

氣溫逐日緩升，下週一晚北台再變。（示意圖／資料照）

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（21、22日）兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為：北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，下週（23）日至週一（24日）白天、各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，下週三、四（26、27日）「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。至於最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，吳德榮則說，距離遙遠、無影響。

