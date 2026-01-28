今起開展 埃及之王：法老 衝60萬人次進場
台南市奇美博物館年度重磅特展《埃及之王：法老》29日將盛大開展，展至明年1月10日。此次展出280件大英博物館典藏的埃及文物，99％為首度在台亮相。由於也是台灣史上最大規模的法老文物特展，未演先轟動，早鳥票、預售票已賣出15萬張，館方預期將吸引至少60萬觀展人次。
大英博物館的古埃及與蘇丹收藏逾10萬件，僅次於埃及本土。這次帶來280件橫跨古埃及3000年的歷史珍寶與台灣民眾分享，包括總重達28噸的石雕，分布各展區中，另也有珠寶、陪葬品、棺木及文書信件等，讓人目不暇給。
大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾‧安托萬等人，專程來台出席28日的開幕儀式。有別於過往埃及法老展多聚焦於木乃伊等祭祀文化，他提到，期望透過這檔展覽，探討古埃及王權，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代，讓更多人深入了解古埃及的歷史遺產與文化智慧。
大英博物館專案策展人凱莉‧阿切塔‧克羅也推薦必看4件展品，其一為特展主視覺的「塞提二世王權坐像」，這是極少數國王坐姿、手執權杖的型態，也是大英博物館保存最完整的法老雕像。還有「未來的國王霍朗赫布及妻子雕像」、以莎草紙書寫的「家族檔案文書」、「阿蒙霍特普三世在位時期製作聖甲蟲：獵獅」。
奇美博物館館長許家彰說，團隊致力於讓台灣人能看到世界一流收藏，而民眾對藝術文化的熱情，也讓奇美博物館成為國際大展的重要舞台，感謝大英博物館協助，讓活動順利舉行。館方更透露，這次展品小至1、2公分，大至2噸重，大英博物館團隊駐館協助布展長達2周，也讓館方人員學到不少。
奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相
奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

（中央社記者楊思瑞台南28日電）奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及之王：法老」特展，將自明天起展出，今天開幕首度公開展場空間，以帝王視角劃分7大面向，280件珍貴文物帶領民眾深入法老傳奇時代。
奇美博物館《埃及之王：法老》特展開幕 三千年古埃及文明在台南與民眾近距離相遇
奇美博物館《埃及之王：法老》特展開幕 三千年古埃及文明在台南與民眾近距離相遇

奇美博物館與大英博物館攜手推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，今（28）日舉行開幕典禮，台南市長黃偉哲下午特別出席，與國內外博物館界代表及貴賓一同揭開特展序幕。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。 黃偉哲表示，奇美博物館繼2024年展出《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》並引發廣大迴響後，這次攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》，展現博物館深厚專業實力與國際信任，也讓市民近距離認識古埃及文明，使台南成為能與世界文明持續對話的重要文化城市。身為市長，他深感榮幸，並代表全體市民向大英博物館、奇美博物館及各界貴賓表達誠摯的歡迎與感謝。 黃偉哲指出，此次展覽讓市民在台南就能感受人類文明的起源,也再次凸顯奇美博物館在城市文化中的重要角色，不僅是藝術殿堂，更是連結世界文明的平台。他感謝創辦人許文龍董事長及全體館方同仁長期投入，陪伴無數觀眾透過展覽拓展視野，並祝福展覽圓滿成功，期盼觀眾收穫滿滿。 特別率團來台參與開幕的大英博物館埃及與蘇丹
《埃及之王：法老》奇美博物館開展 三千年古埃及文明近在咫尺
《埃及之王：法老》奇美博物館開展 三千年古埃及文明近在咫尺

奇美博物館與大英博物館攜手推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，台南市長黃偉哲今（28）日下午特別出席開幕典禮，他表示，此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相
3千年前就有臉書貼文？《埃及之王：法老》開展 超詳盡6大亮點行前必讀
奇美博物館特展《埃及之王：法老》1/29正式開箱，本次特展以「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」七大主題，探討法老的多元角色，並從大英博物館引入280件珍貴館藏，其中有超過9成未曾在台展出。《太報》特別整理此次特展六大亮點，以及策展人推薦必看作品，讓大家一窺法老王背後的神秘面紗。太報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台灣史上最大規模 奇美博物館法老文物特展
奇美博物館、和大英博物館，聯手舉辦《埃及之王：法老》重量級特展今天登場，這是台灣史上最大規模的埃及法老文物特展，匯集280 件珍貴館藏，帶領觀眾跨越近3千年的時空長河。埃及尼羅河畔，打開獻祭之門，...大愛電視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
