今起開展 埃及之王：法老 衝60萬人次進場

奇美博物館推出台灣史上最大規模法老文物特展《埃及之王：法老》，展出280件大英博物館文物，圖為大英博物館保存最完整的法老雕像「塞提二世王權坐像」。（曹婷婷攝）

台南市奇美博物館年度重磅特展《埃及之王：法老》29日將盛大開展，展至明年1月10日。此次展出280件大英博物館典藏的埃及文物，99％為首度在台亮相。由於也是台灣史上最大規模的法老文物特展，未演先轟動，早鳥票、預售票已賣出15萬張，館方預期將吸引至少60萬觀展人次。

大英博物館的古埃及與蘇丹收藏逾10萬件，僅次於埃及本土。這次帶來280件橫跨古埃及3000年的歷史珍寶與台灣民眾分享，包括總重達28噸的石雕，分布各展區中，另也有珠寶、陪葬品、棺木及文書信件等，讓人目不暇給。

大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾‧安托萬等人，專程來台出席28日的開幕儀式。有別於過往埃及法老展多聚焦於木乃伊等祭祀文化，他提到，期望透過這檔展覽，探討古埃及王權，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代，讓更多人深入了解古埃及的歷史遺產與文化智慧。

大英博物館專案策展人凱莉‧阿切塔‧克羅也推薦必看4件展品，其一為特展主視覺的「塞提二世王權坐像」，這是極少數國王坐姿、手執權杖的型態，也是大英博物館保存最完整的法老雕像。還有「未來的國王霍朗赫布及妻子雕像」、以莎草紙書寫的「家族檔案文書」、「阿蒙霍特普三世在位時期製作聖甲蟲：獵獅」。

奇美博物館館長許家彰說，團隊致力於讓台灣人能看到世界一流收藏，而民眾對藝術文化的熱情，也讓奇美博物館成為國際大展的重要舞台，感謝大英博物館協助，讓活動順利舉行。館方更透露，這次展品小至1、2公分，大至2噸重，大英博物館團隊駐館協助布展長達2周，也讓館方人員學到不少。