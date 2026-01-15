今起雨區擴大！「這些地區」迎雨彈 日夜溫差仍大「中部以北恐飆26度」

今起雨區擴大。（鏡報林煒凱）

氣象署說明，今（16）日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；台灣東半部地區及大台北山區、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，中南部日夜溫差大。

颱風最新動態！ 對台影響機率曝

氣象署說，輕度颱風編號第2601號颱風（國際命名NOKAEN，中文譯名：洛鞍），中心氣壓1002百帕，今日2時的中心位置在北緯10.3度，東經129度，即在馬尼拉東南東方990公里之處（鵝鑾鼻東南方1550公里之處），以每小時17轉14公里速度，向西北進行。

氣相署也提到，洛鞍颱風預計未來在菲律賓東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

哪些地區迎雨彈？

氣象署說，今天水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為14、15度，南部及花東為16至18度，局部溫度會再更低一些，感受偏涼。

白天高溫部份，氣象署說，在中部以北可來到24至26度，南部則可來到28度，感受溫暖舒適，而東半部雲量較多，高溫為23、24度左右，要留意中南部日夜溫差大，早晚外出請適時調整穿著，離島天氣的部份澎湖多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。

