今起「連凍3天」低溫下探8度！濕冷天氣到週末 2000公尺以上高山有望降雪

天氣冷、下雨配圖。廖瑞祥攝



今日（1/21）天氣受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，本島平地最低溫下探8度，氣象署針對10縣市發布低溫特報；降雨方面，昨日降雨集中在北部、東北部和花蓮地區，今日水氣同樣較多，天氣型態較為濕冷，若溫度與水氣配合，預估台灣北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上高山有降雪機率。

氣象署今日清晨針對10縣市發布低溫特報。氣象署提供

氣象署指出，今、明（1/22）兩天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

廣告 廣告

溫度方面，今日清晨最低溫落在雲林古坑，僅8.9度，北部也多在10度左右，白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，清晨及晚間台南以北、宜蘭、花蓮及金馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率。離島天氣：澎湖陰天，14至16度；金門晴時多雲，8至14度；馬祖晴時多雲，7至11度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今日至週五（1/23）強冷空氣籠罩，今、明兩天北台灣整天濕冷，北部、東半部有局部雨。週五白天起北部轉為多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部則三天皆是晴時多雲、早晚涼。

吳德榮接著指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率最高，預估本島平地最低溫約會降至8度左右，因未達寒流等級，低溫也遠不如上波，不過由於天氣型態屬於濕冷，體感上會特別冷，提醒民眾注意保暖、別輕忽。

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

吳德榮表示，週六（1/24）起至下週二（1/27）各地天氣晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率，氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大，應注意穿著調整。最新模式模擬顯示，下週二下午至下週五（1/30）另一波弱冷空氣（東北季風等級）南下，北、東轉雨降溫，不過模式仍在調整，需持續觀察。

更多太報報導

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事